Rust rond Johan Cruijff ArenA lijkt teruggekeerd na bestorming door supporters

Het is zondag onrustig geweest rond de Johan Cruijff ArenA na de gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Vooral rond de hoofdingang van het stadion was het chaotisch. Op beelden is te zien dat supporters de ArenA binnendringen.

De fans richtten vernielingen aan en braken door de afgesloten hoofdingang. Buiten riepen ze al leuzen als "Kankerbestuur" en "Wij willen Ajax zien". Ook werd het vertrek van de veelbesproken technisch directeur Sven Mislintat geëist.

Buiten maande de politie de aanwezigen te vertrekken. Toen dat niet gebeurde, greep de ME in. Er werden onder meer paarden ingezet om mensen te bewegen te vertrekken. De ME werd belaagd met stenen, flessen en vuurwerk. Daarna zette de politie traangas in.

Na een tijdje leek de de rust geleidelijk terug te kern. "De supporters willen hun teleurstelling uiten en die teleurstelling is natuurlijk enorm. Dat begrijpen we, maar dit gedrag keuren we natuurlijk ten strengste af", zei Jan van Halst, de tijdelijke algemeen directeur van Ajax, tegen ESPN.

"We proberen dit soort dingen tegen te gaan met maatregelen in overleg met de lokale driehoek, maar blijkbaar nog niet goed genoeg. We wilden dit ten koste van alles voorkomen, maar dat is niet gelukt."

Ajax-Feyenoord werd na tien minuten in de tweede helft definitief gestaakt, nadat er voor de tweede keer vuurwerk op het veld werd gegooid. Het stond op dat moment 0-3. De situatie is tekenend voor de situatie waarin Ajax zich bevindt. De 36-voudig landskampioen zit zowel sportief als bestuurlijk in een crisis.