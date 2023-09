Onrust rond ArenA na gestaakte Klassieker, supporters dringen stadion binnen

Het is zondag onrustig rond de Johan Cruijff ArenA na de gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Vooral rond de hoofdingang van het stadion is het chaotisch. Op beelden is te zien dat supporters de ArenA binnendringen.

De supporters riepen leuzen als "Kankerbestuur" en "Wij willen Ajax zien". Ook werd het vertrek van de veelbesproken technisch directeur Sven Mislintat geëist. Vooralsnog is onduidelijk hoe de situatie in het stadion precies is.

Buiten maande de politie de aanwezigen te vertrekken. Toen dat niet gebeurde, greep de ME in. Er werden onder meer paarden ingezet om mensen te bewegen te vertrekken. De ME werd belaagd met stenen, flessen en vuurwerk. Daarna zette de politie traangas in.

Ajax-Feyenoord werd na tien minuten in de tweede helft definitief gestaakt, nadat er voor de tweede keer vuurwerk op het veld werd gegooid. Het stond op dat moment 0-3 voor de Rotterdammers.

De situatie is tekenend voor de situatie waarin Ajax zich bevindt. De 36-voudig landskampioen zit zowel sportief als bestuurlijk in een crisis.