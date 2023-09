Klassieker tussen Ajax en Feyenoord definitief gestaakt na vuurwerkincidenten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord is zondag definitief stilgelegd. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük besloot de wedstrijd na overleg met de autoriteiten definitief te staken nadat er tot tweemaal toe vuurwerk op het veld was gegooid.

Na een afkoelperiode van een klein kwartier werd de eerste helft zonder verdere incidenten uitgespeeld, maar tien minuten na rust ging het opnieuw mis. Supporters gooiden in de 57e minuut wederom vuurwerk op het veld, waarna het duel voor de tweede keer werd stilgelegd. Na een overleg tussen veiligheidsautoriteiten werd de wedstrijd vervolgens definitief gestaakt.

Het duel lag in de eerste helft ook al even stil vanwege een beker op het veld. Aangezien de dader na enkele minuten van de tribune was verwijderd, werd dit niet gezien als een officiële onderbreking. De spelers en de arbitrage bleven toen ook op het veld.