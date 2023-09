Goed nieuws voor Bayern en Koeman: blessure De Ligt valt mee

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Matthijs de Ligt heeft geen ernstige blessure overgehouden aan de Bundesliga-wedstrijd van Bayern München tegen VfL Bochum. Volgens de Duitse club is de Oranje-international naar verwachting slechts een paar dagen uitgeschakeld.

De 24-jarige De Ligt moest zich zaterdag in de met 7-0 gewonnen wedstrijd tegen Bochum laten vervangen vanwege knieklachten. Volgens Bayern heeft hij een klap op zijn linkerknie gehad.

Achteraf waren er zorgen over een serieuze blessure bij De Ligt, maar volgens Bayern valt het dus mee. Niet alleen voor 'Der Rekordmeister' is het nieuws een opluchting, maar ook voor bondscoach Ronald Koeman bij Oranje.

Volgende maand speelt het Nederlands elftal namelijk EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (13 oktober in Amsterdam) en Griekenland (16 oktober in Athene).

Naast De Ligt raakte ook Frenkie de Jong zaterdag geblesseerd. De Oranje-international viel in de competitiewedstrijd van FC Barcelona tegen Celta de Vigo (3-2-zege) uit met een enkelblessure. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de blessure van De Jong is.