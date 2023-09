Ajax-Feyenoord kort stilgelegd nadat toeschouwers vuurwerk op het veld gooien

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord lag zondag een korte tijd stil vanwege vuurwerk op het veld. De Rotterdamse club stond toen al met 0-3 voor in de Johan Cruijff ArenA.

Vlak voor rust werd er in de Johan Cruijff ArenA vuurwerk op het veld gegooid. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük dirigeerde de spelers vervolgens naar de kleedkamer.

Het duel lag daarvoor ook al even stil vanwege een beker op het veld. Nadat de dader van de tribune was verwijderd, werd de wedstrijd hervat.

In tegenstelling tot vorig seizoen worden duels na twee onderbrekingen niet meer definitief gestaakt. Dat hoeft niet meer als de dader meteen wordt aangehouden en een speler of scheidsrechter geen letsel heeft opgelopen. Burgemeesters kunnen de KNVB nog steeds verzoeken om duels niet te staken, omdat dan de openbare orde in gevaar kan komen.