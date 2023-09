Sparta bezorgt zwak Vitesse vierde nederlaag op rij in Eredivisie

Sparta Rotterdam heeft Vitesse zondag de vierde nederlaag op rij in de Eredivisie bezorgd. De ploeg van coach Jeroen Rijsdijk won op Het Kasteel met 1-0.

Sparta ging in eigen huis wervelend van start en dat resulteerde al na vijf minuten in een voorsprong. Arno Verschueren was het eindstation van een snelle counter. Het schot van de aanvallende middenvelder vanaf de rand van het strafschopgebied was onhoudbaar voor Vitesse-doelman Eloy Room.