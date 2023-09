Noa Lang is geen fan van wisselbeleid Bosz bij PSV: 'Maar ik snap het wel'

Noa Lang hoopt dat PSV-trainer Peter Bosz in de toekomst buitenspelers langer laat staan. De aanvaller werd zaterdag bij de zege op Almere City (0-4) twintig minuten voor tijd gewisseld, maar de Oranje-international had de wedstrijd graag uitgespeeld.

Lang was halverwege de eerste helft belangrijk door doelpuntenmaker Guus Til in stelling te brengen. Via Hirving Lozano en Joey Veerman liep PSV uit naar een 0-3-voorsprong, waarna invaller Ricardo Pepi in blessuretijd het slotakkoord verzorgde.