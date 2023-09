Ajax met Vos maar zonder Bergwijn in Klassieker, Minteh start bij Feyenoord

Ajax begint zondagmiddag met Silvano Vos aan De Klassieker thuis tegen Feyenoord. Aanvoerder Steven Bergwijn ontbreekt, terwijl Yankuba Minteh bij de bezoekers de plek overneemt van de geblesseerde Luka Ivanusec.

Foto: NU.nl

Voor de achttienjarige Vos is het zijn eerste basisplaats bij Ajax. De middenvelder viel in het midweekse Europa League-duel met Olympique Marseille (3-3) na rust in voor Benjamin Tahirovic. In de slotfase kreeg hij zijn tweede gele kaart. Desondanks geeft trainer Maurice Steijn de Amsterdammer tegen Feyenoord de voorkeur boven Tahirovic.

Bergwijn ontbreekt bij Ajax vanwege een ontstoken verstandskies, waar hij in het duel met Marseille al mee kampte. Carlos Forbs start nu als linksbuiten en Steven Berghuis begint op de rechterflank. Daardoor is er op het middenveld een plek vrij voor Branco van den Boomen.

Trainer Arne Slot kiest bij Feyenoord voor de Gambiaan Minteh als vervanger van Ivanusec. De Kroaat liep dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic (2-0-overwinning) een enkelblessure op en is enkele weken uitgeschakeld. Santiago Giménez miste dat duel door een schorsing, maar is logischerwijs tegen Ajax weer basisspeler.

Ook Gernot Trauner is fit genoeg om te starten, nadat hij de Feyenoord-training van vrijdag moest laten schieten wegens ziekte. Ayase Ueda is na een bliksemherstel van een spierblessure terug bij Feyenoord. Hij begint in Amsterdam wel op de bank.

Feyenoord lijkt favoriet in Amsterdam

Feyenoord lijkt op voorhand de favoriet voor een overwinning in de Johan Cruijff ArenA. De regerend landskampioen draait al weken op volle toeren en won de voorbije vier wedstrijden. Daarin scoorde de ploeg van Slot liefst negentien keer.

Hoe anders is het bij Ajax, waar een bestuurlijke crisis gaande is en het op het veld ook allesbehalve soepel verloopt. De ploeg van Steijn won zijn laatste vier duels niet en is afgezakt naar de dertiende plek in de Eredivisie.

Vorig seizoen won Feyenoord met 2-3 in Amsterdam, dankzij doelpunten van Giménez, Sebastian Szymanski en Lutsharel Geertruida. De Rotterdammers kunnen voor het eerst sinds 1987 voor de tweede keer op rij zegevieren in de hoofdstad.

De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA begint zondag om 14.30 uur. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük moet het duel in goede banen leiden.