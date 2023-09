Ten Hag opgelucht na beëindigen slechte reeks United: 'Dit was een must-win'

Manager Erik ten Hag is opgelucht dat Manchester United na drie nederlagen op rij weer een wedstrijd heeft gewonnen. De Engelse topclub won zaterdag het Premier League-duel met Burnley (0-1).

"Het is duidelijk dat we deze overwinning nodig hadden", zei de Nederlander na afloop tegen BBC. "We hebben een pittige reeks wedstrijden gehad tegen sterke tegenstanders, maar de nederlagen waren onnodig. Vandaag was een must-win."

"We hebben de afgelopen wedstrijden regelmatig goed gevoetbald. Maar om te winnen, moet je constant goed presteren. Vorig seizoen hadden we de meeste clean sheets in de Premier League. We waren gedisciplineerd en hielden ons aan de afspraken. Als we dat doen, is het altijd lastig om tegen ons te voetballen."