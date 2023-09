Fans Heerenveen schreeuwen om vertrek Van Wonderen: 'Doet me iets'

Trainer Kees van Wonderen kan weinig goed meer doen bij een deel van de aanhang van sc Heerenveen. Supporters drongen zaterdag tijdens het verloren Eredivisie-duel met Excelsior (0-3) in spreekkoren aan op zijn vertrek.

"Natuurlijk doet dat me iets", reageerde Van Wonderen kort na de wedstrijd voor de camera van ESPN. "Dit is ook wel inherent aan het vak dat we uitoefenen. Ik ben het alleen nog niet op deze manier gewend. Dat er meer van ons wordt verwacht, is terecht. Dat begrijp ik. En zolang mensen niet aan me komen, is het goed."