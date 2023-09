Vincent Janssen pakt negatieve hoofdrol met twee gemiste penalty's bij Antwerp

Vincent Janssen heeft zaterdag een negatieve hoofdrol opgeëist bij een 0-0-gelijkspel van Royal Antwerp tegen RWDM. De Nederlandse spits faalde in het Bosuilstadion tot twee keer toe van elf meter.

Tien minuten later kreeg Antwerp opnieuw een kans vanaf 11 meter, na een overtreding op de ingevallen Owen Wijndal. Janssen probeerde het weer, maar de 29-jarige aanvaller slaagde er wederom niet in Defourny te passeren.

Het komt niet vaak voor dat een speler twee strafschoppen mist in een wedstrijd. In de Eredivsie gebeurde het voor het laatste in 2016. Paul Gladon faalde toen namens Heracles Almelo twee keer in de thuiswedstrijd tegen Willem II.