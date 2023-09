Bosz ondanks ruime zege kritisch op PSV: 'We kwamen niet aan het voetballen'

Peter Bosz is ondanks de ruime zege op Almere City FC (0-4) kritisch op PSV. De trainer vond zijn elftal matig voetballen en benoemde zaterdag na afloop van de wedstrijd ook de slechte staat van het veld in Almere.

"Of ik vind dat wij een goede wedstrijd hebben gespeeld? Nee, totaal niet", zo trok Bosz van leer. "We kwamen niet aan het voetballen. Het was ook moeilijk op dit veld, dat erg hobbelig was. Ik zag iedereen uitglijden en de bal stuitte vaak op."

Bosz constateerde dat PSV ondanks het matige spel met veel meer dan 0-4 had kunnen winnen. "Dat was het rare: we speelden niet goed, maar als je ziet hoeveel kansen we kregen... Dat heb ik in de rust ook benoemd. Het stond 2-0, terwijl we slecht speelden en we heel veel kansen hadden gemist. We hadden de bal veel vaker lang moeten spelen, want dan werden we gevaarlijk. Maar alles bij elkaar is het een zakelijke, professionele overwinning."

Bosz prees wél het defensieve optreden van PSV. "Achterin staat het gewoon goed. Dat is lekker voor de verdediging en de keeper, maar ook voor het hele elftal. We hebben nu vijf wedstrijden gespeeld en maar één tegengoal gehad."

Malik Tillman ontbrak in Almere. Na afloop gaf Bosz aan dat de aanvallende middenvelder zich had verslapen voor de wedstrijd, die om 20.00 uur begon.

Peter Bosz tijdens de wedstrijd in Almere, die PSV gemakkelijk won (0-4). Foto: Pro Shots

De Jong blij met Til: 'Heerlijk om erbij te hebben'

Aanvoerder Luuk de Jong zag PSV ook stroef starten in Almere. "Zij zetten goed druk. We wisten dat ze dat gingen doen. Daar hadden we in het begin moeite mee, ook door het veld. We hebben daarna tegen elkaar gezegd dat we voorin wat sneller de ruimte moesten zoeken. Vanaf toen ging het beter."

De spits zag teamgenoot Guus Til in de 26e minuut de ban breken. "Ja, hij maakte de 1-0. Een hele goede goal. Je weet dat zij het dan mentaal moeilijk gaan krijgen. Dat zag je daarna ook."