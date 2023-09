PSV wint mede door eerste goal Lozano in Almere en blijft foutloos in Eredivisie

PSV heeft zaterdag een eenvoudige zege geboekt op bezoek bij Almere City. De koploper won met 0-4 in het Yanmar Stadion en is nog altijd foutloos in de Eredivisie.

Hirving Lozano stond voor het eerst sinds zijn terugkeer bij PSV in de basis en bekroonde dat door in de 42e minuut de 0-2 te maken. In de 26e minuut was Guus Til verantwoordelijk voor de 0-1. Joey Veerman tekende in de 66e minuut voor de 0-3 en invaller Ricardo Pepi bepaalde de eindstand in de extra tijd op 0-4.

Met de ruime overwinning herstelde PSV zich van de 4-0-nederlaag tegen Arsenal afgelopen woensdag in de Champions League. De Eindhovense club heeft nu drie punten voorsprong op AZ en FC Twente, maar die komen zondag nog in actie.

Promovendus Almere City zakte naar de achttiende plek doordat concurrent FC Volendam zaterdag tegen Heracles Almelo (2-2) het eerste punt van het seizoen pakte.

Eredivisie-speelronde 5 Vrijdag: Go Ahead-Fortuna 3-0

Zaterdag: FC Volendam-Heracles 2-2

Zaterdag: NEC-FC Utrecht 3-0

Zaterdag: Almere-PSV 0-4

Zaterdag: Heerenveen-Excelsior 0-3

Zondag 12.15 uur: Sparta-Vitesse

Zondag 14.30 uur: Ajax-Feyenoord

Zondag 16.45 uur: PEC Zwolle-AZ

Zondag 16.45 uur: RKC-FC Twente

De spelers van PSV bedanken de meegereisde fans in Almere. Foto: Pro Shots

Til schrijft geschiedenis

In aanloop naar het duel met Almere City benadrukte trainer Peter Bosz dat PSV een brede selectie heeft en dat bleek zaterdagavond. Drie dagen na het verlies bij Arsenal stonden er vier andere spelers aan de aftrap. André Ramalho verving in het centrum van de defensie Armel Bella-Kotchap, die moet bijkomen van een ingreep aan zijn gebit.

Johan Bakayoko, Ismael Saibari en Jordan Teze kregen rust en werden vervangen door Lozano, Til en Patrick van Aanholt.

Zowel Til als Lozano kwam voor rust tot scoren. Til werkte in de 26e minuut een afgemeten voorzet van Noa Lang in het doel. Hij leverde ook de assist op de 0-2 van Lozano. Til schreef zo geschiedenis in Almere. De 25-jarige middenvelder is de eerste speler ooit die voor AZ (23), Feyenoord (15) en PSV (10) minimaal tien Eredivisie-treffers heeft gemaakt.

Guus Til zet PSV op een 0-1-voorsprong. Foto: Getty Images

PSV speelt in laag tempo

Na rust speelde PSV in een laag tempo. Veel spelers wandelden over het veld, zonder in de problemen te komen. Sterker nog, de bezoekers bleven domineren. Veerman maakte het derde doelpunt.

Daarna besloot Bosz ook zijn aanvallers Luuk de Jong en Lang naar de kant te halen. Even later kregen ook Lozano en Veerman nog een beetje rust.

Invaller Pepi bepaalde in de derde minuut van de extra tijd de eindstand op 0-4. De Amerikaan omspeelde Almere-keeper Nordin Bakker en tikte binnen.