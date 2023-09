FC Utrecht gaat in tweede wedstrijd onder Ron Jans hard onderuit tegen NEC

FC Utrecht heeft zaterdag in het tweede duel onder leiding van trainer Ron Jans met 3-0 verloren van NEC. Vorige week waren de Domstedelingen nog te sterk voor Heracles Almelo, waarmee ze de eerste zege van het seizoen boekten.

NEC kreeg na een half uur spelen in het Goffertstadion een grote teleurstelling te verwerken toen doelman Jasper Cillessen geblesseerd moest afhaken. FC Utrecht leek even van de leg, want NEC walste in de minuten daarna over de bezoekers heen.

Dat leidde in de 31e minuut tot de openingstreffer van Dirk Proper, die de bal behendig achter oud-ploeggenoot Mattijs Branderhorst werkte. Een paar minuten later verdubbelde Magnus Mattsson de score met een treffer van dichtbij. De Deen is met drie goals en twee assists betrokken bij de helft van de tien Eredivisie-treffers van NEC.

Waar FC Utrecht in het eerste duel onder Jans een sterke indruk maakte, kwam het tegen NEC niet aan voetballen toe. Ook na rust slaagde Jans er niet in zijn ploeg draaiende te krijgen. Bas Dost zorgde in de 52e minuut met een benutte penalty voor de eindstand.