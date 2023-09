FC Utrecht gaat in tweede wedstrijd onder Jans hard onderuit tegen NEC

FC Utrecht heeft zaterdag in het tweede duel onder leiding van trainer Ron Jans met 3-0 verloren van NEC. Vorige week waren de Domstedelingen nog te sterk voor Heracles Almelo, waarmee ze de eerste zege van het seizoen boekten.

NEC kreeg na een half uur spelen in het Goffertstadion een grote teleurstelling te verwerken toen doelman Jasper Cillessen geblesseerd moest afhaken. De Nijmeegse club raakte niet van de leg, want in de minuten daarna walste het over de bezoekers heen.