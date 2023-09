Frenkie de Jong valt na half uur met blessure uit bij FC Barcelona

Frenkie de Jong heeft zaterdag een blessure opgelopen in de La Liga-wedstrijd tussen FC Barcelona en Celta de Vigo. De middenvelder moest na 36 minuten spelen vervangen worden.

De Jong kreeg in de beginfase van het thuisduel met Celta een tik, maar speelde wel verder. Even later strompelde de Oranje-international met een pijnlijke enkel naar de kant.

Gavi, die al begonnen was aan de warming-up, kwam als vervanger binnen de lijnen. Over de ernst van de blessure heeft de Catalaanse club nog geen mededelingen gedaan.

Barcelona stond op het moment van de wissel op 1-0-achterstand tegen Celta. Jorgen Strand Larsen, de oud-spits van FC Groningen, maakte de openingstreffer in Estadio Olímpico in Barcelona. De wedstrijd begon om 18.30 uur en is nog bezig.