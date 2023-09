Frenkie de Jong valt drie weken voor duels Oranje geblesseerd uit bij Barcelona

Frenkie de Jong heeft zaterdag, drie weken voor de volgende interlandperiode van Oranje, een blessure opgelopen in de La Liga-wedstrijd FC Barcelona-Celta de Vigo (3-2). De middenvelder moest in de 36e minuut vervangen worden.

De Jong kreeg in de beginfase van het thuisduel met Celta een tik, maar speelde wel verder. Even later strompelde de Oranje-international met een pijnlijke enkel naar de kant. Gavi, die al begonnen was aan de warming-up, kwam als vervanger binnen de lijnen.

Over de ernst van de blessure van De Jong heeft FC Barcelona nog geen mededelingen gedaan. Voor bondscoach Ronald Koeman is het wachten op een medische update van FC Barcelona. De Jong is een belangrijke speler voor Oranje, dat volgende maand EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (13 oktober in Amsterdam) en Griekenland (16 oktober in Athene) speelt.