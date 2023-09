Heerenveen verliest voor vierde keer op rij, Volendam pakt eerste punt

Sc Heerenveen heeft zaterdag voor de vierde keer op rij een nederlaag geleden in de Eredivisie. De ploeg van trainer Kees van Wonderen verloor thuis met 0-3 van Excelsior. Eerder op dag knokte FC Volendam zich tegen Heracles Almelo naar het eerste punt (2-2).

Van Wonderen zag tijdens het duel al witte zakdoeken wapperen van ontevreden fans op de tribune in het Abe Lenstra Stadion. Heerenveen staat nu twaalfde, maar het moet vrezen dat het zondag nog zakt op de ranglijst. Excelsior boekte zijn tweede zege van dit seizoen en klom naar de zesde plaats in de stand.

Heerenveen begon nog redelijk aan wat een feestelijke avond had moeten worden, want de club vierde het feit dat het al dertig jaar onafgebroken in de Eredivisie speelt. Heerenveen-aanvaller Simon Olsson schoot raak, maar de goal werd afgekeurd omdat aangever Thom Haye hands had gemaakt.

Excelsior nam het initiatief over en Couhaib Driouech zette de bezoekers na twintig minuten met een hard schot in de verre hoek op een 0-1 voorsprong. Hij legde er twee minuten later al zijn tweede in achter de Friese doelman Andries Noppert, maar de VAR greep in en keurde het doelpunt af wegens buitenspel.

Op slag van rust bereidde uitblinker Driouech de 0-2 voor. Hij rukte op naar voren en schoof de bal naar Nikolas Agrafiotis, die het afmaakte.

Heerenveen probeerde in de tweede helft de achterstand weg te werken, maar de ploeg joeg tevergeefs op een doelpunt. Invaller Pelle van Amersfoort was dicht bij, maar hij tikte de bal net naast. Een andere invaller, Troy Parrott, maakte uit een late tegenaanval de 0-3 voor Excelsior.

Eredivisie-speelronde 5 Vrijdag: Go Ahead-Fortuna 3-0

Zaterdag: FC Volendam-Heracles 2-2

Zaterdag: NEC-FC Utrecht 3-0

Zaterdag: Almere-PSV 0-4

Zaterdag: Heerenveen-Excelsior 0-3

Zondag 12.15 uur: Sparta-Vitesse

Zondag 14.30 uur: Ajax-Feyenoord

Zondag 16.45 uur: PEC Zwolle-AZ

Zondag 16.45 uur: RKC-FC Twente

Volendam komt terug van 0-2-achterstand

Eerder op de dag knokte FC Volendam zich thuis tegen Heracles Almelo terug van een 0-2-achterstand en speelde het met 2-2 gelijk. Door het punt is Volendam geen hekkensluiter meer. Almere City staat nu achttiende, op basis van een beter doelsaldo. Heracles staat met zeven punten in de middenmoot.

Halverwege was de stand nog 0-0 in Volendam. Heracles had voor rust al op voorsprong kunnen komen, maar Mohamed Sankoh miste in de openingsfase een grote kans na slecht verdedigen van de thuisploeg.

Even later was Bryan Limbombe dicht bij een treffer. De aanvaller van Heracles stuitte op doelman Mio Backhaus. Sankoh leek Heracles alsnog op voorsprong te zetten, maar de spits stond buitenspel toen hij scoorde.

Brian De Keersmaecker opende in de 51e minuut de score voor Heracles, nadat Justin Hoogma een kopduel had gewonnen. Emil Hansson tekende in de 57e minuut op fraaie wijze voor de 0-2. In de 71e minuut maakte Benaissa Benamar het duel weer spannend. Robert Mühren zorgde in de 87e minuut voor grote blijdschap bij de aanhang van de thuisploeg.

Fans van Volendam gooiden na de late gelijkmaker veel drinkbekers op het veld. Scheidsrechter Ingmar Oostrom besloot het duel geheel volgens de regels van de KNVB even te staken. Na een korte pauze schoot Navajo Bakboord nog op de lat namens de bezoekers. Mühren miste diep in blessuretijd een grote kans op de 3-2.