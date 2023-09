FC Volendam knokt zich terug tegen Heracles en pakt eerste punt in Eredivisie

FC Volendam heeft zaterdag voor het eerst een punt gepakt in dit Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Matthias Kohler knokte zich thuis tegen Heracles Almelo terug van een 0-2-achterstand en speelde met 2-2 gelijk.

Door het punt is Volendam geen hekkensluiter meer. Almere City staat nu achttiende, op basis van een beter doelsaldo. Heracles staat met zeven punten in de middenmoot.

Halverwege was de stand nog 0-0 in Volendam. Heracles had voor rust al op voorsprong kunnen komen, maar Mohamed Sankoh miste in de openingsfase een grote kans na slecht verdedigen van de thuisploeg.

Even later was Bryan Limbombe dicht bij een treffer. De aanvaller van Heracles stuitte op doelman Mio Backhaus. Sankoh leek Heracles alsnog op voorsprong te zetten, maar de spits stond buitenspel toen hij scoorde.

Brian De Keersmaecker opende in de 51e minuut de score voor Heracles, nadat Justin Hoogma een kopduel had gewonnen. Emil Hansson tekende in de 57e minuut op fraaie wijze voor de 0-2. In de 71e minuut maakte Benaissa Benamar het duel weer spannend. Robert Mühren zorgde in de 87e minuut voor grote blijdschap bij de aanhang van de thuisploeg.

Fans van Volendam gooiden na de late gelijkmaker veel drinkbekers op het veld. Scheidsrechter Ingmar Oostrom besloot het duel geheel volgens de regels van de KNVB even te staken. Na een korte pauze schoot Navajo Bakboord nog op de lat namens de bezoekers. Mühren miste diep in blessuretijd een grote kans op de 3-2.

Eredivisie-speelronde 5 Vrijdag: Go Ahead-Fortuna 3-0

Zaterdag: FC Volendam-Heracles 2-2

Zaterdag 18.45 uur: NEC-FC Utrecht

Zaterdag 20.00 uur: Almere-PSV

Zaterdag 21.00 uur: Heerenveen-Excelsior

Zondag 12.15 uur: Sparta-Vitesse

Zondag 14.30 uur: Ajax-Feyenoord

Zondag 16.45 uur: PEC Zwolle-AZ

Zondag 16.45 uur: RKC-FC Twente