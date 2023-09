United van Ten Hag maakt einde aan slechte reeks, tiental City langs Nottingham

Het Manchester United van trainer Erik ten Hag heeft zaterdag met een 0-1-overwinning op Burnley een einde gemaakt aan een serie van drie verliespartijen. Eerder op de dag won Manchester City ondanks een rode kaart voor middenvelder Rodri met 2-0 van Nottingham Forest.

United was aan een bijzonder slechte reeks bezig: het verloor in de competitie van Arsenal (3-1) en Brighton & Hove Albion (1-3), terwijl het midweeks in de Champions League de bietenbrug op ging tegen Bayern München (4-3). Daarnaast heeft Ten Hag te maken met vele personele problemen.

Mede daardoor kreeg veteraan Jonny Evans (35) een basisplaats toebedeeld tegen promovendus Burnley. United speelde in de eerste helft niet het beste voetbal, maar kwam vlak voor rust wel op voorsprong. Een geweldige lange pass van Evans werd door Bruno Fernandes ineens op de slof genomen: 0-1.

Na rust concentreerde United zich vooral op verdedigen. Het had over de gehele wedstrijd genomen slechts 37 procent balbezit tegen het Burnley van manager Vincent Kompany, maar trok de drie punten wel over de streep. United staat nu achtste met negen punten uit zes wedstrijden.

In de slotfase maakte Sofyan Amrabat zijn debuut voor 'The Red Devils'. De Marokkaanse international wordt dit seizoen gehuurd van Fiorentina. United kan de 27-jarige Huizenaar aanstaande zomer overnemen voor een bedrag van 25 miljoen euro.

City nog foutloos wint ondanks rode kaart Rodri

Eerder op de dag won landskampioen Manchester City met 2-0 van Nottingham Forest. De formatie van trainer Josep Guardiola vloog uit de startblokken en leidde dankzij Phil Foden en Erling Haaland binnen een kwartier al met 2-0.

Kort na rust kreeg Rodri een directe rode kaart. De Spanjaard deelde een harde duw uit aan tegenstander Morgan Gibbs-White en kon meteen inrukken. Rodri mist hierdoor onder meer de belangrijke uitwedstrijd tegen Arsenal.

Ook met tien man kwam Manchester City niet in de problemen tegen Nottingham Forest, waar oud-PSV'er Ibrahim Sangaré in de basis startte. Manchester City gaat met achttien punten uit zes wedstrijden aan kop in de Premier League en is als enige Engelse ploeg nog zonder puntenverlies.

Everton won met Arnaut Danjuma als invaller met 1-3 bij Brentford. Het was voor 'The Toffees' de eerste overwinning van het seizoen. Crystal Palace en Fulham speelden met 0-0 gelijk, terwijl Luton Town en Wolverhampton Wanderers tot 1-1 kwamen. Bij beide wedstrijden kwam geen Nederlander in actie.

Premier League-speelronde 6 Manchester City-Nottingham Forest 2-0

Crystal Palace-Fulham 0-0

Luton Town-Wolverhampton 1-1

Brentford-Everton 1-3

Burnley-Manchester United 0-1

Zondag 15.00 uur: Arsenal-Tottenham

Zondag 15.00 uur: Brighton-Bournemouth

Zondag 15.00 uur: Chelsea-Aston Villa

Zondag 17.30 uur: Sheffield United-Newcastle