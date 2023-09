PSV begint met Lozano en Til aan uitduel met Almere City, Bakayoko op de bank

Hirving Lozano staat zaterdag tegen Almere City voor het eerst dit seizoen in de basis bij PSV. Ook Guus Til mag starten, terwijl Johan Bakayoko op de bank zit in het Yanmar Stadion.

PSV-trainer Peter Bosz voert nog meer wijzigingen door na de 4-0-nederlaag van PSV in het Champions League-duel met Arsenal. Jordan Teze is zijn basisplaats kwijt, waardoor Sergiño Dest doorschuift naar de rechtsbackpositie. Op de linksbackpositie is er een basisplaats voor Patrick van Aanholt.

Centraal achterin starten Olivier Boscagli en André Ramalho, die de vervanger is van Armel Bella-Kotchap. De Duitse verdediger ontbreekt in de wedstrijdselectie, omdat vrijdag een van zijn verstandskiezen is getrokken.

Ook Malik Tillman is niet meegereisd naar Almere. Til is op het middenveld de vervanger van Ismael Saibari.

Foto: NU.nl

PSV nog foutloos in Eredivisie

Almere City-PSV begint zaterdag om 20.00 uur in het Yanmar Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Alex Bos.

Als de Eindhovenaren winnen, staan ze even drie punten los van AZ en FC Twente, die ook nog foutloos zijn in de Eredivisie. AZ speelt zondag uit tegen PEC Zwolle en Twente gaat op bezoek bij RKC Waalwijk.

De meest in het oog springende wedstrijd van dit Eredivisie-weekend is Ajax-Feyenoord. De Klassieker begint zondag om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA.