De Ligt scoort en valt geblesseerd uit bij zevenklapper Bayern München

Matthijs de Ligt heeft zaterdag met een doelpunt een aandeel gehad in een 7-0-zege van Bayern München op VfL Bochum. De Oranje-international viel in de rust wel geblesseerd uit met knieklachten. Bij RB Leipzig trok Xavi Simons weer de aandacht met een fraaie assist.

De 24-jarige De Ligt moet het dit seizoen bij 'Der Rekordmeister' hoofdzakelijk doen met een plaats op de bank, omdat Dayot Upamecano en Kim Min-jae centraal achterin de voorkeur krijgen. Tegen Bochum rouleerde trainer Thomas Tuchel volop, waardoor onder meer De Ligt een kans kreeg in de basis.

Na snelle doelpunten van Eric-Maxim Choupo-Moting en Harry Kane maakte De Ligt in de 29e minuut de 3-0. De Oranje-international kopte knap raak uit een hoekschop van Joshua Kimmich, maar moest zich in de rust laten vervangen vanwege knieklachten. Een MRI-scan moet de ernst van de blessure uitwijzen.

Bayern bouwde de score daarna nog flink uit. Aanvaller Leroy Sané was goed voor de 4-0 en in de tweede helft tekende topaankoop Kane voor de 5-0 en de 7-0. Tussendoor zorgde Mathys Tel voor de 6-0.

Kane - die afgelopen transferwindow voor 100 miljoen euro overkwam van Tottenham Hotspur - schreef met zijn zevende doelpunt in vijf competitiewedstrijden geschiedenis. Niet eerder in de clubhistorie wist een Bayern-speler zo vaak te scoren in zijn eerste vijf Bundesliga-wedstrijden.

Bayern München jaagt dit seizoen op de twaalfde landstitel op rij. De formatie van trainer Thomas Tuchel heroverde dankzij de overwinning de koppositie en heeft nu dertien punten uit vijf wedstrijden. Het verrassend sterke Bayer Leverkusen kan zondag tegen FC Heidenheim op gelijke hoogte komen.

Ook Simons en Malen winnen, Union onderuit

Bij RB Leipzig gaf Simons een passend vervolg aan zijn geweldige start in de Bundesliga. Tegen Borussia Mönchengladbach gaf de jongeling in de 75e minuut een assist op aanvaller Timo Werner, die daarmee het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. De teller staat voor Simons nu op drie doelpunten en vijf assists in vijf Bundesliga-duels.

Borussia Dortmund won ook, al was daarbij minder sprake van Nederlandse inbreng. Aanvoerder Marco Reus maakte in de 76e minuut op aangeven van Julian Brandt de 1-0 tegen VfL Wolfsburg. Donyell Malen kwam in de 63e minuut in het veld bij Dortmund.

Union Berlin verloor met Danilho Doekhi en Sheraldo Becker in de basis met 0-2 van Hoffenheim. De hoofdstedelingen kennen daarmee een teleurstellende week, aangezien afgelopen woensdag al met 0-1 werd verloren van Real Madrid.

Ten slotte won FC Augsburg met aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw in de basis van FSV Mainz. Sepp van den Berg en Anwar El Ghazi vielen in bij Mainz. Voor El Ghazi betekende dat zijn debuut voor zijn nieuwe club. De aanvaller liet in de slotfase van het transferwindow zijn contract bij PSV ontbinden en tekende afgelopen week verrassend bij de club uit het Rijnland.