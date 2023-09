FC Barcelona knokt zich in slotfase terug van 0-2-achterstand en pakt koppositie

FC Barcelona heeft zaterdag dankzij drie goals in de slotfase alsnog gewonnen van Celta de Vigo. De Spaanse club zegevierde met 3-2 en mag zich even koploper noemen in La Liga.

Barcelona staat nu met zestien punten uit zes wedstrijden bovenaan, maar Real Madrid speelt zondag nog in Wanda Metropolitano de stadsderby tegen Atlético Madrid. Tegenvaller voor Barcelona is wel dat Frenkie de Jong voor rust geblesseerd uitviel. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de kwetsuur van de Oranje-international is.

De Jong ging in de 36e minuut naar de kant. Celta leidde op dat moment al met 0-1 door een goal van voormalig FC Groningen-spits Jørgen Strand Larsen.

Met invallers als Gavi en Lamine Yamal ging Barcelona in de tweede helft vergeefs op jacht naar de gelijkmaker. Celta kwam zelfs op 0-2 door een doelpunt van Anastasios Douvikas, die vorig seizoen topscorer was van de Eredivisie.

Barcelona leek verslagen, maar knokte zich met twee treffers van Robert Lewandowski (in de 81e en 85e minuut) en een goal van João Cancelo (89e minuut) alsnog naar de winst.

Blind levert assist voor Girona in spektakelstuk

Eerder op de dag won Girona ook, waardoor die club nu evenveel punten heeft als Barcelona. Daley Blind droeg met een assist bij aan een 5-3-zege van de stuntploeg op Real Mallorca.

Het doelpuntenfestijn werd al na vier minuten geopend door Vedat Muriqi, die namens Mallorca een penalty benutte. Blind zorgde er twintig minuten later met een assist voor dat David López van dichtbij gelijk kon maken.

Girona trok de wedstrijd vervolgens naar zich toe en ging dankzij treffers van Artem Dovbyk (penalty), Iván Martín en Yangel Herrera met een 4-1-voorsprong richting de kleedkamer. Een kwartier na rust bouwde oud-PSV'er Sávio de voorsprong uit en leken de drie punten niet meer in gevaar te komen.

Mallorca-invaller Abdón Prats bracht in de slotminuten de spanning nog terug door namens de bezoekers twee keer te scoren, maar de ploeg van Blind gaf de zege niet meer uit handen.