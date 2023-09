In beeld Supporters zwepen Ajax bij laatste training op voor Klassieker

De zesde speelronde van de Eredivisie staat in het teken van de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Zaterdagochtend werkten de Amsterdammers de laatste training af in de aanloop naar de kraker in de Johan Cruijff ArenA.

De Ajacieden verschenen rond 11.00 uur op het trainingsveld van Sportcomplex De Toekomst. Foto: Pro Shots

Er kwamen duizenden fans op de training af. Daarbij werd ondanks een verbod ook vuurwerk afgestoken. Foto: Pro Shots

Clubicoon Sjaak Swart was één van de aanwezigen. Foto: Pro Shots

Ook de jongste fans lieten zich zien. Foto: Pro Shots

Ajax hoopt zondag na vier wedstrijden zonder zege weer eens te winnen. Foto: Pro Shots