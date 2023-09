Oranje houdt vertrouwen in Nations League: 'Engeland krijgt lastig avondje'

Het Nederlands elftal ging vrijdag pijnlijk onderuit tegen België (1-2) in de eerste wedstrijd van de Nations League. Dinsdag wacht de kraker tegen Engeland; een duel waar nu nog meer druk op staat. "Soms is zo'n wedstrijd juist makkelijker."

"Er staat sowieso al veel druk op de wedstrijd tegen Engeland", zei Jill Roord na afloop van de nederlaag in België. "Dinsdag moeten we die punten wél pakken. Dit was een slecht begin, maar als we dinsdag winnen is de situatie weer heel anders."

Over drie dagen wacht een confrontatie met Engeland, dat de eerste wedstrijd in de Nations League wél won: 2-1 tegen Schotland. Op papier zou de strijd om de groepswinst - en daarmee de eerste stap naar een olympisch ticket - gaan tussen Nederland en Engeland, al lijkt België na vrijdag al roet in het Oranjefeest te gooien.

"Ik moet deze nog even doorslikken", zei Jonker vrijdag. "We hebben onszelf niet geholpen hiermee, maar de Nations League is nog niet verloren. Na één wedstrijd op zes kan dat per definitie niet. En het blijft hetzelfde: het wordt een lastig avondje voor Engeland", zei de bondscoach vol vertrouwen.

Sherida Spitse in duel met Belgische aanvoerder Tessa Wullaert. Foto: ANP

'Galgenwaard laten swingen'

Nederland maakte vrijdag vooral in de eerste helft een zwakke indruk. De ploeg van Jonker had het overgrote deel van het balbezit, maar slaagde er niet in door de verdedigende muur van België te komen.

"Zij zakken helemaal in en wachten op de fouten van ons. Dat zijn lastige wedstrijden", zei Sherida Spitse. Ondanks de nederlaag was de aanvoerder best tevreden. "We hebben ook wel eens zulke wedstrijden gespeeld dat we heel slordig waren, dat waren we vanavond niet. Maar we moeten wel meer creëren, dat moet tegen Engeland een stuk beter."

Met het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman treft Oranje de verliezend WK-finalist. "Dat wordt een hele andere wedstrijd. België is met alle respect geen voetballende ploeg. Engeland is dat net als wij wel", zei Spitse. Roord voegde daar aan toe: "Soms is het juist makkelijker voetballen tegen een gelijkwaardige tegenstander."

"Dat we dinsdag moeten winnen is wel duidelijk", zei Spitse. "Je wilt niet twee keer achter elkaar verliezen. Zo'n wedstrijd is ook waar je het voor doet. Hopelijk kunnen we De Galgenwaard laten swingen."

Jacintha Weimar debuteerde bij Oranje door het ontbreken van Daphne van Domselaar en Lize Kop. Foto: ANP

Vraagtekens rond keepers

Wie er in het stadion van FC Utrecht onder de lat staat, is nog niet bekend. Eerste en tweede keus Daphne van Domselaar en Lize Kop waren niet fit genoeg om mee te reizen naar België, waardoor Jacintha Weimar vrijdag debuteerde voor Oranje.

Ondanks een paar prima reddingen, gaf de Feyenoord-keeper bij de beslissende treffer niet zo'n best visitekaartje af. Weimar greep mis bij de corner, waarna het doelpunt op naam van Jassina Blom kwam. "Daar moet ik nog eens naar kijken. Ik ga niet af op waarneming van anderen, dus daar ga ik niks over zeggen", zei Jonker.

"Het is niet makkelijk om hier te beginnen. Aan de eerste goal kon ze echt niks doen, naar de tweede moet ik kijken. Ze heeft een keer goed rugdekking gegeven en had een prima redding met een lastige bal bij de paal. Dat zag er allemaal prima uit. Dat is ook wat ik van haar verwacht en wat ik gezien heb afgelopen zomer."