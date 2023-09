Verlies Oranje verrast Jonker: 'Was ervan overtuigd dat we nog konden winnen'

Bondscoach Andries Jonker is verrast door de 1-2-nederlaag van Oranje bij België in de Nations League. De 61-jarige Amsterdammer hoopte met een slotoffensief de overwinning te kunnen pakken, maar zag zelfs een gelijkspel in mist opgaan.

"Het is ongelooflijk teleurstellend. Hiervoor zijn we niet gekomen", zei Jonker na afloop. "Ik heb nog nooit verloren op mijn verjaardag", voegde de bondscoach er pijnlijk aan toe.

Oranje had in de eerste helft grote moeite met het blok dat België neerzette. "We wisten dat ze achterin een muur gingen zetten. Dan weet je dat je gebaat bent bij een snelle goal. Die kwam er niet. Dan moeten we ze kapot spelen, maar het tempo in de eerste helft was te laag."

Na rust verhoogde de ploeg van Jonker het tempo, wat leidde tot meer kansen. In de 60e minuut resulteerde dat in de openingstreffer van Jill Roord. "Dat was geen verrassing. De 1-1 wel." Een paar minuten nadat Roord het net vond, zorgde Marie Detruyer al voor de gelijkmaker. "We hadden ons beter moeten herpakken."

"Dat duurde me te lang. Dus toen heb ik wissels doorgevoerd om te proberen voor de overwinning te gaan. Zonder overdreven risico's te nemen om te verliezen. Ik was ervan overtuigd dat dat zou lukken." Uiteindelijk waren het de Belgen die in blessuretijd door een goal van Jassina Blom de drie punten pakten.