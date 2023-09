Engeland begint Nations League in tegenstelling tot concurrent Oranje wél goed

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman is vrijdag met een overwinning aan de Nations League begonnen. 'The Lionesses' versloegen Schotland met 2-1 en beleefden daarmee een veel betere start van het toernooi dan groepsgenoot Oranje.

De eindstand was bij rust al bereikt in Sunderland. Lucy Bronze en Lauren Hemp zetten Engeland op een 2-0-voorsprong, waarna Kirsty Hanson in de extra tijd van de eerste helft iets terugdeed. Daar bleef het bij.