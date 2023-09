FC Groningen ontsnapt en boekt tweede zege op rij, koploper Roda dendert door

FC Groningen heeft vrijdag ternauwernood de tweede zege op rij geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij Helmond Sport werd het 1-2. Koploper Roda JC won al voor de zesde keer dit seizoen.

Helmond Sport-FC Groningen begon een kwartier later omdat een deel van de uitfans onderweg vertraging had opgelopen. Toen ze eenmaal waren gearriveerd, werden ze lange tijd niet heel blij van wat ze te zien kregen; de wedstrijd kende lange tijd weinig hoogtepunten.

Groningen kreeg zeker na rust wel kansen, waarvan Thom van Bergen er in de slotfase eentje benutte. In de slotminuten leek het alsnog mis te gaan: Marco Rente veroorzaakte een penalty en kreeg rood, waarna Martijn Kaars de strafschop benutte (1-1). Diep in de extra tijd bracht Liam van Gelderen de Groningse fans alsnog in extase.