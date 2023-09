Oranje pijnlijk onderuit tegen België door fout van debuterende keeper Weimar

Nederland heeft vrijdag in de eerste Nations League-wedstrijd verrassend met 2-1 verloren van België. De ploeg van Andries Jonker ging in blessuretijd onderuit door een fout van de debuterende keeper Jacintha Weimar.

Het teleurstellend spelende Oranje kwam in de tweede helft nog op voorsprong via Jill Roord, maar daarna ging het alsnog mis. Marie Detruyer en Jassina Blom scoorden. Weimar, die speelde bij afwezigheid van keepers Daphne van Domselaar en Lize Kop, zag er zeker bij het winnende doelpunt slecht uit.

De nederlaag betekent niet alleen dat Oranje er direct slecht voorstaat in de strijd om de eindzege in de Nations League, maar ook met het oog op deelname aan de Olympische Spelen.

Engeland, de grootste concurrent in de groep, won namelijk wél. Schotland werd met 2-1 verslagen. Alleen de nummers één van de vier poules in divisie A gaan door naar de finaleronde. De twee uiteindelijke finalisten gaan naar de Spelen.

Oranje neemt het dinsdag om 20.00 uur in een uitverkocht Galgenwaard op tegen Engeland. Die wedstrijd zal gewonnen moeten worden om nog een reële kans op de finaleronde van de Nations League én een olympisch ticket te houden.

Jill Roord opende de score namens Nederland. Foto: Pro Shots

Grote kansen Beerensteyn

Nederland had het in Leuven een stuk moeilijker tegen België dan in de uitzwaaiwedstrijd voor het WK. Toen werd met 5-0 gewonnen van de 'Red Flames', die destijds een aantal sleutelspeelsters misten.

In de eerste twintig minuten kwamen beide ploegen niet aan voetballen toe, maar was de sfeer in het stadion van OH Leuven dankzij een dweilorkest en waves uitstekend. In de 21e minuut zorgde Esmee Brugts voor het eerste gevaarlijke moment, maar keeper Nicky Evrard kon met haar vuisten de openingstreffer voorkomen.

Lineth Beerensteyn verspeelde op slag van rust twee grote kansen. De Juventus-aanvaller kwam oog in oog met Evrard, maar kon geen sterk schot produceren. Een paar minuten later vergooide ze een schietkans door hands te maken.

Jacintha Weimar kende geen prettig debuut. Foto: Pro Shots

Oranje na rust beter, ongelukkig tegentreffer

Na rust kwam Nederland beter in de wedstrijd. Jill Roord had het al twee keer met een schot geprobeerd, maar de derde keer was het raak. Op aangeven van Beerensteyn schoot ze in de zestigste minuut de 0-1 laag buiten bereik van Evrard.

België liet het er duidelijk niet bij zitten en kwam een paar minuten later alweer op gelijke hoogte. Detruyer zette met een hoge bal keeper Weimar op het verkeerde been, waardoor de Feyenoord-keeper kansloos was: 1-1. Daniëlle van de Donk was daarna met een kopbal dicht bij een treffer, net als Roord met opnieuw een afstandsschot.