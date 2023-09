Go Ahead nestelt zich in subtop van Eredivisie dankzij zege op Fortuna

Go Ahead Eagles heeft vrijdagavond in eigen huis een 3-0-overwinning geboekt op Fortuna Sittard. De Deventenaren stegen daardoor naar de vijfde plek in de Eredivisie, terwijl de Limburgse club de ongeslagen status kwijtraakte.

Oliver Edvardsen schoot na 37 minuten spelen raak namens de thuisclub, na een voorzet van Bobby Adekanye. Het gebeurde na een levendige eerste helft, waarin Go Ahead de bovenliggende partij was. Na rust raakten beide ploegen de paal. Eerst was het de beurt aan Go Ahead-spits Victor Edvardsen.

Na ruim zeventig minuten krulde Fortuna-middenvelder Deroy Duarte de bal tegen het aluminium. Go Ahead besliste de wedstrijd na 77 minuten spelen via Sylla Sow. Na een geblokte kopbal van Willum Willumsson was de aanvaller er rap bij om de tweede Deventerse treffer binnen te schieten.

Philippe Rommens maakte het feest in De Adelaarshorst compleet door in de blessuretijd een vrije trap binnen te schieten. Die vrije trap kreeg de middenvelder nadat de VAR de toegekende strafschop had teruggedraaid, omdat de overtreding buiten het strafschopgebied was gemaakt.

Go Ahead boekte zijn derde Eredivisie-zege van het seizoen. Afgelopen weekend speelde het in de IJsselderby tegen PEC Zwolle met 1-1 gelijk. De Deventenaren hebben na vijf wedstrijden slechts twee punten minder dan koplopers PSV, FC Twente en AZ, al speelden die ploegen wel een duel minder.

Voor het Fortuna van trainer Danny Buijs was het de eerste nederlaag van het seizoen. Eerder pakte de ploeg knap een punt op bezoek bij Feyenoord (0-0) en werd Ajax in Sittard op 0-0 gehouden. In de Eredivisie staan dit weekend nog acht wedstrijden op het programma.