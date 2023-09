Spaanse voetbalsters winnen door late penalty eerste duel sinds veelbesproken rel

De Spaanse voetbalsters hebben vrijdag hun eerste wedstrijd sinds alle commotie van de afgelopen weken gewonnen. De wereldkampioen begon de Nations League met een 2-3-zege op Zweden dankzij een penalty diep in de extra tijd.

Spanje kwam in Göteborg op achterstand door een goal van Magdalena Eriksson, waarna Athenea del Castillo en Eva Navarro de wedstrijd omdraaiden. In de slotfase werd het 2-2 door Lina Hurtig.

Voorafgaand aan de wedstrijd maakten de speelsters van Spanje en Zweden een statement door gezamenlijk achter een doek te staan met de tekst: Our fight is the global fight. De Spaanse speelsters droegen polsbandje met dezelfde boodschap, die werd uitgedragen als gevolg van de rel die de laatste weken veel in het nieuws was.