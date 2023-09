Clubicoon Xavi tekent bij en is ook volgend seizoen trainer van FC Barcelona

Xavi heeft zijn contract als trainer van FC Barcelona met één seizoen verlengd. De 43-jarige voormalig topmiddenvelder ligt nu tot medio 2025 vast bij de club van zijn hart.

Barcelona maakte de contractverlenging vrijdagavond bekend, nadat Xavi het nieuws eerder op de dag al had verklapt. "Mijn verlenging is een paar dagen terug officieel geregeld. Ik ben erg gelukkig. We hebben vorig jaar twee belangrijke prijzen gewonnen. Dit seizoen moet de bevestiging worden", zei Xavi op de persconferentie richting het duel met Celta de Vigo van zaterdag.

De 133-voudig Spaans international nam het stokje in november 2021 over van de ontslagen Ronald Koeman, die vanwege tegenvallende resultaten. Xavi kwam over van het Qatarese Al Sadd. In zijn eerste seizoen werd de oud-middenvelder tweede. Vorig seizoen loodste Xavi de Catalaanse club naar de landstitel. Ook pakte hij met Barcelona de Spaanse supercup.

Als Xavi zijn contract uitdient, is hij vier jaar trainer van de Catalaanse grootmacht geweest. Als speler was hij zijn hele loopbaan actief voor FC Barcelona. Met zijn jeugdliefde veroverde hij acht landstitels, vier Champions Leagues en drie Spaanse bekers. Ook won hij met de Spaanse nationale ploeg twee EK's (2008 en 2012) en één WK (2010).

Xavi is blij dat hij langer door kan bij de Catalaanse club, die al enkele jaren in financieel zwaar weer verkeert. "Ik voel me heel erg gesteund door de president (Joan Laporta, red.). We zijn in een zeer moeilijke tijd binnengekomen, zowel economisch als sportief. We zijn het nog steeds aan het omdraaien", zei Xavi.