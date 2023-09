Wedstrijd tussen Willem II en TOP Oss afgelast vanwege zware regenval

De Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen Willem II en TOP Oss is vrijdagavond afgelast. Door zware regenval was het veld in het Koning Willem II Stadion onbespeelbaar.

Op het moment dat de knoop door de arbitrage werd doorgehakt, waren veel supporters al in het stadion. Het duel in Tilburg wordt op dinsdag 3 oktober ingehaald. De aftrap is om 20.00 uur.

Het is al de tweede keer dit seizoen dat Willem II een wedstrijd (deels) op een later moment moet spelen. Onlangs werd het thuisduel met NAC Breda gestaakt wegens bekers en vuurwerk op het veld. Het restant werd op dinsdag gespeeld.

Willem II zou voor het eerst onder leiding van de nieuwe trainer Peter Maes spelen. De ervaren Belg werd vorig weekend aangesteld als opvolger van de ontslagen Reinier Robbemond.