Oranje begint met Dijkstra en debutant Weimar in Nations League-duel met België

Het Nederlands elftal begint vrijdagavond met verdediger Caitlin Dijkstra aan het Nations League-duel met België. Verder kiest bondscoach Andries Jonker in Leuven zoals bekend voor Jacintha Weimar op doel.

Het is de eerste keer dat Oranje in actie komt sinds de verloren kwartfinale op het WK tegen Spanje. Ten opzichte van die wedstrijd kiest bondscoach Jonker voor drie andere spelers.

Dat is deels noodgedwongen, omdat Stefanie van der Gragt er tegen België niet bij is. De centrumverdediger was jarenlang basisspeler bij Oranje en scoorde nog op het WK tegen Spanje, maar zwaaide daarna af als international. FC Twente-speler Dijkstra is haar vervanger.

Daarnaast keert Daniëlle van de Donk terug in de elf van Oranje. De ervaren middenvelder ontbrak in de kwartfinale tegen Spanje omdat ze in de achtste finale tegen Zuid-Afrika haar tweede gele kaart van het toernooi kreeg. De basisplek van Van de Donk gaan ten koste van Damaris Egurrola.

Foto: Getty Images

Weimar vervangt Van Domselaar

Eerder werd al bekend dat Weimar bij Oranje onder de lat staat. Eerste keeper Daphne van Domselaar en tweede keeper Lize Kop ontbreken. Het is het debuut in Oranje voor Weimar, die voor Feyenoord speelt. Ze maakte afgelopen zomer al deel uit van de WK-selectie.

De clash tussen het team van Jonker en België begint vrijdagavond om 20.30 uur. Het duel wordt gespeeld in het stadion van OH Leuven. Vlak voor het WK speelde Nederland ook al tegen de 'Red Flames' in de uitzwaaiwedstrijd voor het WK. Oranje won destijds simpel met 5-0.