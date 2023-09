Zeven agenten lichtgewond geraakt rond wedstrijd Ajax-Marseille

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Zeven politieagenten zijn donderdag lichtgewond geraakt rond de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Olympique Marseille. Dat heeft de politie, die van een "onacceptabele situatie" spreekt, vrijdag bekendgemaakt.

De sfeer bij de Johan Cruijff ArenA was voorafgaand aan de wedstrijd even grimmig. Een groep Ajax-supporters werd gewelddadig richting de mobiele eenheid (ME). Ze gooiden onder meer met stoelen en zwaar vuurwerk.