PSV-verdediger Bella-Kotchap laat verstandskies trekken en mist duel met Almere

PSV kan zaterdag in het Eredivisie-duel met Almere City niet beschikken over Armel Bella-Kotchap. De Duitse verdediger heeft vrijdag een verstandskies laten trekken en trainde niet mee.

De 21-jarige Bella-Kotchap, die gehuurd wordt van Southampton, debuteerde vorige week tegen NEC voor PSV en had woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal opnieuw een basisplaats. De kans is groot dat André Ramalho door de afwezigheid van de tweevoudig Duits international terugkeert in de basis.

In de voorhoede moet coach Peter Bosz tegen Almere lastige keuzes maken. De teruggekeerde Hirving Lozano was tegen NEC en Arsenal nog invaller, terwijl Noa Lang en Johan Bakayoko mochten starten op de vleugel. De vraag is of de Mexicaan uit tegen Almere wel begint, ook omdat concurrenten wellicht toe zijn aan rust. PSV heeft een druk programma, want woensdag wacht al het thuisduel met Go Ahead Eagles.

"Wij gaan proberen de spelers op te stellen met wie wij denken dat we kunnen winnen", zei Bosz vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie voor de camera van ESPN. "Als wij denken dat mensen rust nodig hebben en moeten rouleren, dan zullen we dat zeker doen."

'We zijn niet weggespeeld'

Afgelopen woensdag verloor PSV de eerste wedstrijd van dit seizoen. Arsenal was met liefst 4-0 te sterk, maar dat heeft het vertrouwen van Bosz niet aangetast.

"We hebben terecht verloren. Arsenal had er één of twee méér kunnen maken. Wij zijn wel in hun buurt van de zestien gekomen, maar wisten niets te creëren. Dat geeft het krachtsverschil aan, maar we zijn niet weggespeeld. Wij willen heel graag naar dat niveau toegroeien. Wij zijn heel goed bezig en op de weg daarnaartoe. Daar ga ik niet op basis van één wedstrijd anders over denken."