Slot is richting Klassieker beducht voor wankel Ajax: 'Veel individuele kwaliteit'

Feyenoord-trainer Arne Slot is er niet mee bezig of zijn ploeg zondag in De Klassieker tegen Ajax de favoriet is. De 45-jarige oefenmeester had verder goed nieuws over Ayase Ueda en verwacht "gewoon" te kunnen beschikken over Gernot Trauner.

"Ajax-uit is een van de moeilijkste uitwedstrijden van het seizoen, ongeacht hoe Ajax erin zit. We hebben daar in achttien jaar één keer gewonnen. We gaan er met veel vertrouwen naartoe", vertelde Slot op de persconferentie richting De Klassieker van zondag.

"Maar ik heb vanmorgen nog even gekeken naar het duel van Ajax met Marseille. Daarin kregen ze veel kansen", vervolgde hij. Ajax speelde donderdag in de Europa League met 3-3 gelijk tegen de Franse club.

De Amsterdammers maakten in aanvallend opzicht een goede indruk, maar waren achterin net als de voorbije weken wankel. De ploeg van trainer Maurice Steijn incasseerde liefst 25 schoten. "Volgens mij zeiden ze bij Ajax na de wedstrijd ook dat er dingen beter konden. Maar als je tegen een ploeg als Marseille zoveel kansen krijgt, zegt dat iets over de individuele kwaliteit die je als elftal hebt."

Waar Ajax al vier duels op rij niet won, zegevierde Feyenoord in zijn laatste vier duels wel. Bovendien begonnen de Rotterdammers hun Champions League-seizoen dinsdag uitstekend met een overwinning op Celtic.

De meeste spelers van Feyenoord weten hoe het is om in de Johan Cruijff ArenA te winnen. De ploeg van Slot zegevierde er vorig seizoen voor het eerst in achttien jaar (2-3).

Ueda terug op het veld, Trauner ziek

Toch wilde Slot het richting De Klassieker niet hebben over een favorietenrol voor Feyenoord. "Volgens mij is iedereen bij ons zich bewust van de moeilijkheidsgraad van de wedstrijd uit tegen Ajax. Sommige jongens hebben De Klassieker nog niet meegemaakt, maar die zullen zaterdag na de training (waarbij veel Feyenoord-supporters verwacht worden, red.) wel beseffen hoezeer het leeft in Rotterdam."

Zo'n speler is spits Ueda, die terug is op het trainingsveld. Opvallend, want tien dagen geleden meldde Feyenoord nog dat de Japanner voor meerdere weken uitgeschakeld zou zijn. "Het herstel is wel sneller gegaan dan gedacht", zei Slot. "Maar bij blessures rekken we de prognose sowieso altijd iets op. Hij heeft vrijdag voor het eerst getraind. Zaterdag gaan we de risicoafweging maken of hij kan spelen of niet."

Iemand die zeker ontbreekt, is Luka Ivanusec. De Kroaat liep tegen Celtic een enkelblessure op en is enkele weken uitgeschakeld. "Ook bij hem zou het weleens minder dan vier of vijf weken kunnen zijn", vertelde Slot, die niet vertelde wie Ivanusec tegen Ajax vervangt. Trauner ontbrak vrijdag wegens ziekte op het trainingsveld, maar Slot verwacht wel dat hij er zondag bij is.