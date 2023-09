Transfervrije El Ghazi kiest na vertrek bij PSV voor Bundesliga-club Mainz

Anwar El Ghazi gaat in de Bundesliga spelen. De tweevoudig Oranje-international, die begin deze maand zijn contract bij PSV liet ontbinden, heeft vrijdag voor twee seizoenen bij FSV Mainz 05 getekend.

De 28-jarige El Ghazi trainde de afgelopen weken mee bij Jong Ajax om zo zijn conditie op peil te houden. Het kwam niet tot een verbintenis bij de Amsterdamse club, waar hij van 2014 tot 2016 in de hoofdmacht speelde.

Met Mainz kiest de aanvaller nu voor een club die al veertien jaar onafgebroken in de Bundesliga speelt. De ploeg van trainer Bo Svensson wacht dit seizoen nog op de eerste zege en is na vier speelronden hekkensluiter.

El Ghazi speelde eerder in het buitenland voor het Franse Lille OSC en was in de Premier League actief voor Aston Villa en Everton. Bij PSV kwam hij afgelopen seizoenen tot 8 doelpunten in 24 Eredivisie-wedstrijden.

Herzlich Willkommen am Bruchweg, Anwar El Ghazi! 😍 @elghazi1995 pic.twitter.com/45rdF6lKFN — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) September 22, 2023

'Phillipp heeft Mainz van harte aanbevolen'

Door de komst van Peter Bosz kwam El Ghazi in een lastige situatie terecht bij PSV. In zijn periode bij Ajax botste hij met de trainer, die hem uit de selectie zette. Bovendien was er voor de aanvaller veel concurrentie op de vleugel. Ontbinding van het contract bleek de beste oplossing voor zowel El Ghazi als PSV.

Bij PSV speelde El Ghazi samen met Phillipp Mwene, die een verleden heeft bij Mainz en nu weer zijn ploeggenoot wordt bij de Duitse club. "Phillipp heeft me Mainz van harte aanbevolen", zei El Ghazi vrijdag bij zijn presentatie. "In de gesprekken met de clubleiding van Mainz voelde ik ook meteen vertrouwen. Dat is belangrijk voor mij."