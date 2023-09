Steijn kijkt uit naar Ajax-Feyenoord: 'Het moet beter dan tegen Marseille'

Het gelijkspel tegen Olympique Marseille heeft het vertrouwen van Maurice Steijn en Ajax goed gedaan richting De Klassieker van zondag in de Johan Cruijff ArenA. Maar de trainer zegt ook dat zijn ploeg tegen Feyenoord beter zal moeten spelen om te kunnen winnen.

"We hebben met 3-3 gelijkgespeeld tegen Marseille, dat is een een goede ploeg. En dat terwijl er veel druk op de ploeg stond. Ik hoop en denk dat dat een portie vertrouwen geeft richting zondag", zei Steijn vrijdagochtend op een persconferentie in de ArenA.

Steijn zag donderdag in het Europa League-duel met de Franse club de instelling en de mentaliteit zoals hij die wenst van zijn ploeg.

"En dat wil ik tegen Feyenoord weer zien. Dat is ook nodig, want Feyenoord heeft een uitstekend elftal. En we moeten niet naïef zijn. Tegen Marseille was het niet altijd goed, we waren slordig. Marseille strafte dat niet af, Feyenoord kan dat wel. We zullen onszelf weer moeten verbeteren om Feyenoord te verslaan."

Rensch mogelijk niet inzetbaar tegen Feyenoord Het is nog onduidelijk of Maurice Steijn tegen Feyenoord kan beschikken over Devyne Rensch. "Dat moeten we even bekijken", zei Steijn. "Rensch was tegen Marseille niet in staat om in te vallen. Hij was niet helemaal fit." De rechtsback is tegen de Franse topclub vervangen door Anton Gaaei, die afgelopen zomer is overgekomen van Viborg FF.

'Het gaat met vallen en opstaan'

Steijn benadrukte dat hij veel vertrouwen heeft in zijn ploeg, al weet hij ook dat het nog broos is bij Ajax achterin. Marseille kwam in de ArenA tot maar liefst 25 doelpogingen.

"Ik sluit mijn ogen niet voor het aantal kansen dat we tegen kregen. Of ik me daar zorgen over maak? Nee, we zijn een ploeg in opbouw. Daar is de afgelopen weken al veel over gezegd en geschreven. Het is een kwestie van trainen en vastigheden krijgen. En dat zal het met de week beter gaan. Maar waarschijnlijk wel met vallen en opstaan."

Steijn zei verder uit te kijken naar zijn eerste Klassieker. "Met Hedwiges Maduro en Richard Witschge hebben we in de staf mensen die vaak genoeg hebben meegemaakt hoe zo'n wedstrijd is. En nu ga ik het ook beleven. Het is een wedstrijd op zich. Ik hoop dat mijn ploeg boven zichzelf uitstijgt zondag."