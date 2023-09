Twente-fan (16) biedt Ajax-spits Brobbey excuses aan voor racistisch bejegenen

De FC Twente-supporter die Brian Brobbey zondag racistisch bejegende heeft excuses aangeboden aan de Ajax-spits. De zestienjarige jongen kreeg van Twente eerder deze week al een stadionverbod opgelegd.

"Helaas was er een vervelend incident bij de spelersbus van Ajax", schrijft Van der Kraan. "Een speler van Ajax werd racistisch bejegend door een zestienjarige jongeman. Arnold Bruggink (technisch directeur, red.) is meteen de spelersbus van Ajax ingestapt om excuses aan te bieden, maar het is natuurlijk verschrikkelijk dat dit is gebeurd."