Nagelsmann nieuwe bondscoach van Duitsland: 'Hij was de voorkeurskandidaat'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Julian Nagelsmann is vrijdag gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Duitse elftal. De coach volgt de ontslagen Hansi Flick op en moet Duitsland weer laten excelleren richting het EK van volgend jaar in eigen land.

Nagelsmann zat zonder club na zijn ontslag bij Bayern München in maart van dit jaar. Hij tekent bij de Duitse voetbalbond een contract tot halverwege 2024 en gaat de viervoudig wereldkampioen dus leiden op het EK in eigen land.

"Het EK in eigen land is iets bijzonders", reageert de 36-jarige Nagelsmann op de site van de voetbalbond. "Ik zal er alles aan doen om met het team een geweldig toernooi neer te zetten. Ik kijk er naar uit."

Sportief directeur Rudi Völler is blij met het binnenhalen van Nagelsmann. "Hij was onze voorkeurskandidaat toen de zoektocht begon", zegt Völler. "Hij is niet alleen een voetbalkenner, maar heeft ook - op zijn zeer jonge leeftijd - al bewezen dat hij een team kan motiveren."