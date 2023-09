Gravenberch imponeert bij basisdebuut Liverpool: 'Lange tijd de beste op het veld'

Jürgen Klopp is razend enthousiast over het basisdebuut van Ryan Gravenberch in het shirt van Liverpool. De Duitse manager noemt de middenvelder zelfs de beste van het veld in het Europa League-duel met LASK.

Na een invalbeurt tegen Wolverhampton Wanderers (1-3) mocht Gravenberch zich donderdag in Oostenrijk voor het eerst laten zien als basisspeler. Hij liet zich direct gelden en gaf kort na rust de assist bij de 1-2 van Luis Díaz.

"Hij heeft het erg goed gedaan", zei Klopp na afloop bij TNT Sports. "Hij was lange tijd de beste speler op het veld en het zag er goed uit als hij zich met de aanval bemoeide. Dat zag je vooral terug bij het voorbereidende werk bij de 1-2."

De 21-jarige Gravenberch maakte de wedstrijd niet vol en zag zijn ploeggenoten met 1-3 winnen. Zijn wissel had niets te maken met een blessure. "Kramp", stelde Klopp. "Dat is niet gek ook. Dit was zijn eerste basisplaats in tijden."

In juni was Gravenberch nog basisspeler van Jong Oranje op het EK. Daarna moest hij het doen met invalbeurten. Met het oog op speeltijd koos hij ervoor Bayern München te verruilen voor Liverpool. Donderdag had hij dus voor het eerst weer een basisplaats.

Ryan Gravenberch viert de 1-2 met Luis Díaz. Foto: Reuters

Gravenberch: 'Moest laten zien wie Ryan is'

Hoewel Gravenberch op lovende kritieken kon rekenen, bleef hij er zelf koeltjes onder. "Het was goed, maar soms was ik ook slordig", reageerde de elfvoudig international. "Daar moet ik aan werken. Verder ging het oké."

Gravenberch had wel een brede glimlach na zijn eerste basisplaats bij de Premier League-club. "Klopp kwam gisteren naar me toe en zei dat ik mezelf gewoon moest zijn. Ik moest mijn ding doen en laten zien wie Ryan is."

Naast Gravenberch stond ook Virgil van Dijk in de basis van Liverpool tegen LASK. Cody Gakpo werd gespaard en bleef de hele wedstrijd op de bank. Liverpool speelt zondag tegen West Ham United.