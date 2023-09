Zrinjski-trainer pleit voor driedubbele premie na bizarre comeback tegen AZ

Delen via E-mail

Zrinjski Mostar-trainer Krunoslav Rendulic vindt dat de clubleiding zijn spelers extra moet belonen na de bizarre comeback donderdag in het Europa League-duel met AZ. De Bosniërs wonnen na een 0-3-achterstand bij rust met 4-3 van de Alkmaarders.

"De spelers verdienen geen premie, maar een driedubbele premie", zei Rendulic na de spectaculaire winst in Stadion Pod Bijelim Brijegom voor de camera van N1. "Het is nu aan de clubleiding. Ik verwacht dat ze diep in de buidel tasten. De jongens verdienen het."