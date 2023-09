Nederland ziet Frankrijk na matige week dichterbij komen op coëfficiëntenlijst

Delen via E-mail

Op Feyenoord na maakten de Eredivisie-clubs deze week geen beste beurt in Europa. Frankrijk pakte ondertussen volop punten en kruipt dichter bij Nederland op de coëfficiëntenlijst. Toch is er (nog) geen reden tot zorg.

Met vier overgebleven Eredivisie-clubs én een voorsprong van bijna 3 punten op Frankrijk begon Nederland deze week vanaf de vijfde plek met een goed gevoel aan de Europese hoofdtoernooien. Daarmee was de koers ingezet voor drie directe Champions League-tickets in 2025.

Na nederlagen van PSV en AZ, het gelijkspel van Ajax (tegen het Olympique Marseille van concurrent Frankrijk) en de winst van Feyenoord is de vijfde plek nog altijd in handen van Nederland. Wel is de voorsprong beduidend minder groot.