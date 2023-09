Olympique Marseille kan goed leven met punt in ArenA: 'Het blijft Ajax'

Bij Olympique Marseille was na afloop van het 3-3-gelijkspel in het Europa League-duel met Ajax sprake van een wisselend gevoel. De Franse ploeg vocht zich twee keer terug van een achterstand, maar had ook kunnen winnen.

"Het was niet makkelijk, want het blijft Ajax", reageerde spits Pierre-Emerick Aubameyang na afloop bij Canal+. "De manier waarop we dit punt pakken is positief voor ons. We moesten bij elkaar blijven in deze stormachtige periode."

Met zijn tweede doelpunt zette Aubameyang donderdagavond in de slotfase zelf de 3-3-eindstand op het bord in de Johan Cruijff ArenA. Daarmee bezorgde hij Marseille nog een punt nadat de bezoekende club tot twee keer toe op achterstand was gekomen.

Bovendien gunde hij de club daarmee een punt na een onrustige week. Zo stapte hoofdtrainer Marcelino daags voor de wedstrijd tegen Ajax op en deed het bestuur een stap terug na bedreigingen van de eigen fans.

"Ik denk dat het gezien de situatie een goed punt is", stelde Aubameyang. "Natuurlijk hadden we graag gewonnen, maar dit punt moeten we koesteren. In dit soort tijden moet je lef tonen en de leiding nemen."

Pierre-Emerick Aubameyang viert een van zijn doelpunten met een fraaie salto. Foto: Getty Images

Interim-coach maakte zich bij achterstand geen zorgen

Ook interim-coach Jacques Abardonado was trots op zijn ploeg, maar de oud-verdediger hinkte duidelijk op twee gedachten. "Of ik trots ben? Ja!", reageerde hij. "Maar we hadden ook voor de overwinning kunnen gaan."

"Uiteindelijk moet ik vooral een pluim aan mijn spelers geven. Toen we al snel met 2-0 achter stonden, maakte ik me geen enkele zorgen. Er was nog tijd en ik wist dat het doelpunt kon vallen."

Voor Marseille wacht na het 3-3-gelijkspel over twee weken een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion, dat donderdag verrassend van AEK verloor. Ajax neemt het dan op tegen de Griekse koploper.