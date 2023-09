Steijn na 'hectische week' trots op Ajax-spelers: 'Dit biedt perspectief'

Het 3-3-gelijkspel tegen Olympique Marseille zorgde bij Ajax in een rampweek toch voor een voorzichtige glimlach. Meer dan op het grote aantal kansen tegen wilde trainer Maurice Steijn zich richting De Klassieker tegen Feyenoord focussen op wat wél goed ging.

"We hadden het toen het 3-2 stond kunnen beslissen. Dat had ik iedereen binnen Ajax heel erg gegund. Maar als ik zie hoe we onze rug hebben gerecht, na een hectische en zware week, dan maakt me dat trots. Dit biedt perspectief voor de komende wedstrijden", trapte trainer Steijn de persconferentie na afloop van het duel met Marseille af.

De Ajax-trainer oogde, hoewel zijn ploeg voor de vierde keer op rij niet won, opgelucht. Sowieso omdat zijn ploeg tegen Marseille niet wéér een enorme domper moest verwerken, nadat de Amsterdammers het seizoen belabberd startten en de ploeg na de nederlaag tegen FC Twente (3-1) zakte naar de Ajax-onwaardige twaalfde plek in de Eredivisie.

Maar de opluchting van de Hagenaar zat er óók in dat zijn ploeg er toch in was geslaagd zich op het voetbal te richten én verbetering te tonen, na een week waarin de crisis in de Johan Cruijff ArenA een kookpunt bereikte. Steijn hoopte dat van tevoren al wel, maar zei ook dat alle randzaken rondom Ajax "afleiden".

Over voetbal ging het bij Ajax de voorbije dagen amper. Dat had te maken met interne strubbelingen, maar vooral met de zaak rondom technisch directeur Sven Mislintat, die op de slotdag van de transfermarkt via een zakenrelatie linksback Borna Sosa naar Ajax zou hebben gehaald. De Duitser zou zelf hebben geprofiteerd van de overgang van de Kroaat.

'Het had ook 6-6 kunnen worden'

Ajax gaat een extern onderzoek laten starten naar de technisch directeur en óók zijn oude club VfB Stuttgart onderzoekt Mislintat. Hoewel Mislintat zijn werk mag blijven doen, neemt de Duitser ook niet op de tribune plaats. En dus zal hij donderdag via een televisiescherm hebben meegekregen dat Ajax zich tegen Marseille positief liet zien.

Dat wil zeggen: in het aanvalsspel van de 36-voudig landskampioen zat na een aantal weken eindelijk weer muziek. Ajax creërde tegen de nummer 3 van Frankrijk volop mogelijkheden. "Ik heb vele goede aanvallen gezien en zeker zeven à acht grote kansen geteld", zei Steijn daar na afloop over. Met name vleugelflitser Carlos Forbs zorgde voor dreiging.

De deze zomer van Manchester City overgekomen Portugees was ook de maker van het eerste Amsterdamse doelpunt. Daar kwamen nog doelpunten van Steven Berghuis (2-0) en Kenneth Taylor (3-2) bij, terwijl Ajax meerdere kansen onbenut liet om vaker toe te slaan. "Maar tegelijkertijd had het ook 6-6 kunnen worden. Laat dat duidelijk zijn", zei Steijn.

Carlos Forbs net nadat hij zijn eerste doelpunt voor Ajax heeft gemaakt. Foto: Pro Shots

Marseille schiet 25 keer op doel

Want dat was ontegenzeggelijk de andere kant van het duel met Marseille. De aanvallers van FC Twente kregen zondag van de Ajax-defensie al volop ruimte om hun ding te doen en dat was voor de Franse voorhoedespelers niet anders. Marseille kwam in de Johan Cruijff ArenA tot liefst 25 schoten.

Achterin leek het bij Ajax met name tussen de 2-0 en de rust nergens op. "Hoe dat kan? Ik vond dat wij onszelf in de problemen brachten", zei Steijn. "We waren slordig aan de bal en zochten te weinig de diepte. We leidden zelf door balverlies tegenaanvallen in. En onze backs waren constant allebei 'weg'. Dat moeten we kritisch gaan bekijken."

Zeker aangezien met Feyenoord-thuis zondag een cruciaal duel voor de deur staat. Ajax, dat richting De Klassieker nog twee keer traint, lijkt tegen de geoliede machine van trainer Arne Slot een overwinning nodig te hebben om serieus in de titelstrijd mee te blijven doen. Steijn: "En een ploeg als Feyenoord kan van de kansen die we nu nog weggeven genadeloos gebruikmaken."

Hoewel Steijn die kritische noot na afloop dus ook kraakte, was het niet de stemming waarmee de Haagse trainer de nacht inging. "Ik heb gewoon een geweldig Ajax gezien, ook qua interactie met het publiek. We hebben als team gestreden. Ik heb echt dingen gezien die mij blij maken."

Het duel tussen Ajax en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur. Serdar Gözübüyük is de scheidsrechter van dienst.