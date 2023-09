Steijn en Berghuis zien lichtpuntjes bij Ajax: 'Maar drie tegengoals mag niet'

Maurice Steijn en Steven Berghuis zijn gematigd tevreden over het 3-3-gelijkspel van Ajax donderdag tegen Olympique Marseille in de Europa League. De trainer en middenvelder blijven kritisch op het spel van de Amsterdammers, maar zien ook lichtpuntjes.

"Ik kan over deze wedstrijd tevreden zijn", zei Steijn na afloop tegen RTL. "Ik heb een aantal hele mooie aanvallen gezien, maar het lag ook open."

Ajax pakte snel een 2-0-voorsprong, maar Marseille kwam nog voor rust op gelijke hoogte. Kenneth Taylor scoorde in de tweede helft de 3-2, maar Pierre-Emerick Aubameyang zorgde met zijn tweede doelpunt alsnog voor een puntendeling in de spectaculaire wedstrijd.

"Na deze rumoerige week en matige wedstrijd tegen FC Twente (3-1-nederlaag, red.) ben ik blij dat we dit op de mat hebben gelegd", zei Steijn. "We hadden de kans om de wedstrijd te beslissen, maar dat geven we dan toch weg."

Foto: NU.nl

Berghuis ziet ook vooruitgang

"Er zat meer in", zei Berghuis tegen Veronica. "Drie tegengoals in eigen huis mag niet. We hebben veel te veel kansen en goals weggegeven. In de omschakeling lopen ze zo een paar keer door. Die counter moesten we eruit halen."

"Heel veel voetballende aspecten moeten beter. Het is wel een vooruitgang ten opzichte van het duel met Twente, maar het kan veel beter."