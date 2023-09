Taylor na gemiste kansen tegen Marseille: 'Op m'n donder gekregen van Brobbey'

Kenneth Taylor dacht Ajax met zijn doelpunt tegen Olympique Marseille (3-3) de zege te bezorgen, maar zag de Fransen toch een punt uit Amsterdam meenemen. Na afloop baalde de middenvelder van zijn gemiste kansen.

Ajax-trainer Maurice Steijn vertelde na afloop op de persconferentie dat hij van alle kansen die de Amsterdammers kreeg er vier van Taylor had geteld. Daarvan benutte de middenvelder er slechts één, waarmee hij Ajax net na rust op aangeven van uitblinker Carlos Forbs op een 3-2-voorsprong zette.

Maar ook drie liet hij er dus onbenut. Ajax gaf de zege nog weg en dus baalde Taylor van zijn gemiste kansen. "Ik had een hattrick kunnen maken", zei de middenvelder op de persconferentie na afloop. "Die 3-2 was belangrijk, maar de andere kansen hadden er ook gewoon in gemoeten."

Al in de eerste helft kreeg Taylor een grote mogelijkheid, die hij om zeep hielp. Teamgenoot Brian Brobbey vroeg om de bal, maar kreeg die niet. "Daarvoor heb ik van Brian op m'n donder gekregen. Hij was wel boos. Maar ik zag hem echt niet staan. Anders had ik de bal wel gegeven, dat weet Brian ook wel", zei Taylor lachend.

Taylor had last van Frankrijk-uit

De 21-jarige Alkmaarder stond tegen Marseille weer eens in de basis, nadat hij daar na het eerste competitieduel met Heracles (4-1-zege) uit verdween. Het was een tegenslag voor Taylor, voor wie het er in maart van dit jaar allemaal nog heel anders uitzag. Hij begon destijds nog in de basis van het Nederlands elftal tegen Frankrijk (4-0-nederlaag).

Maar in die wedstrijd speelde Taylor zwak en werd hij al na 33 minuten vervangen. Van die klap heeft Taylor naar eigen zeggen last gehad. "Dat deed pijn. Al ben ik ook wel reëel. In voetbal heb je geen tijd om erbij stil te staan en moet je door. Ik ben er denk ik alleen maar sterker van geworden."

Met zijn goede optreden tegen Marseille lijkt hij zich in elk geval weer vast in de basis van de Amsterdammers te hebben gespeeld. Zodoende lonkt ook zondag in De Klassieker tegen Feyenoord een basisplek. "Hopelijk heb ik het vandaag laten zien."