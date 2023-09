Oud-Ajacied Kudus kopt West Ham naar zege, Lammers belangrijk voor Rangers

Mohammed Kudus heeft direct een hoofdrol opgeëist bij zijn nieuwe club West Ham United. De oud-Ajacied kopte zijn ploeg donderdag naar een zege in de Europa League. Bij Rangers liet Sam Lammers zich gelden.

Kudus had een basisplaats bij West Ham in de thuiswedstrijd tegen het Servische TSC. In de tweede helft kopte de Ghanees uit een corner de 2-1 binnen. Het was zijn eerste goal in Engelse dienst. De 23-jarige aanvaller kwam in de zomer voor 40 miljoen euro over van Ajax.

In de slotfase tekende Tomás Soucek nog voor de 3-1. Daardoor kwam de overwinning van West Ham niet meer in gevaar. De ploeg van trainer David Moyes gaat aan kop in Europa League-groep A. SC Freiburg volgt op de voet, na een 3-2-zege op Olympiacos.

Lammers belangrijk voor Rangers

Lammers had weinig tijd nodig om van waarde te zijn bij Rangers-Real Betis. De oud-PSV'er kwam na rust in het veld en kopte enkele minuten later een hoekschop breed. De bal belandde via een scrimmage voor de voeten van Abdallah Sima, die de 1-0 maakte. Daar bleef het bij in het Ibrox Stadium.

De Schotten delen de leiding in groep C met Sparta Praag. De Tsjechische ploeg won in eigen huis met 3-2 van Aris Limasol.