AZ verwerkt Europees drama in stilte: 'Hier zijn geen woorden voor'

AZ-trainer Pascal Jansen maakte donderdagavond een aangeslagen indruk, nadat zijn ploeg in de Conference League-wedstrijd tegen Zrinjski Mostar een 0-3-voorsprong uit handen had gegeven. De 4-3-nederlaag noemde hij "beneden alle peil".

"Hier zijn geen woorden voor", zuchtte Jansen voor de camera van ESPN. De coach had zijn ploeg met een 0-3-voorsprong de rust in zien gaan. In de tweede helft zakte AZ compleet in elkaar, waardoor de Bosniërs dankzij een zelden vertoonde comeback met 4-3 wonnen.

Jansen beschreef de sfeer in de kleedkamer van het Stadion pod Bijelim Brijegom. "Het was doodstil. We hebben die stilte over ons heen laten komen en geluisterd naar wat er in het stadion te horen was. En hoe de tegenstander van het veld af kwam. Die pijn moet je incasseren en voelen."

"Dit AZ van de tweede helft heb ik onder mijn leiding nog nooit gezien", vervolgde Jansen. "Ik heb er geen verklaring voor. Het is beneden alle peil wat we na rust hebben laten zien, en daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor."